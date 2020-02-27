KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.02.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821913
BIST
10:57114.239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -932,22
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
10:576,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:576,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7455
En Düşük
6,6963
10:57326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,33
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|54,55
|10.135.003
|% 18,28
|
|OYAYO
|3,32
|23.935.515
|% 12,93
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|HATEK
|10,64
|8.410.755
|% 9,35
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|16.239
|% -6,39
|
|BJKAS
|2,62
|4.344.308
|% -5,76
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|ALCAR
|58,25
|2.061.133
|% -5,13
|
|THYAO
|12,87
|448.570.206
|% -2,79
|
|KRDMD
|2,90
|232.637.682
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,39
|206.070.374
|% 4,51
|
|ASELS
|28,52
|172.023.962
|% -1,66
|
|BRSAN
|12,64
|85.406.299
|% -3,51
|
|IHLGM
|1,39
|206.070.374
|% 4,51
|
|KRDMD
|2,90
|232.637.682
|% -0,34
|
|KARSN
|1,87
|76.695.308
|% -3,61
|
|THYAO
|12,87
|448.570.206
|% -2,79
|
|IHLAS
|0,84
|28.848.621
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9390
|7,9789
|% 0,25
|
|Frank
|6,3037
|6,3417
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6378
|1,6460
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|8,32
|
|Altın Gr.
|326
|326
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|52,18
|52,18
|-0,63
|