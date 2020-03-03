KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.03.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823785
BIST
11:27109.667
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 2.357,45
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:276,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:276,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:27318,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 4,96
|Açılış
|: 318,97
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.937.403
|% 14,80
|
|SONME
|6,03
|3.126.460
|% 13,35
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,28
|1.771.426
|% 11,46
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|4.443.700
|% -4,76
|
|ASELS
|28,94
|244.786.949
|% 2,48
|
|THYAO
|12,05
|241.681.671
|% 2,12
|
|KARSN
|1,94
|188.682.191
|% -1,52
|
|GARAN
|9,85
|166.271.229
|% 2,93
|
|IHLGM
|1,36
|134.298.291
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|134.298.291
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|188.682.191
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,19
|100.113.748
|% 11,21
|
|IHLAS
|0,81
|60.536.606
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|115.288.709
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9254
|7,9652
|% 1,08
|
|Frank
|6,4599
|6,4988
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6519
|1,6602
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|9,42
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,69
|
Seans Raporu
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11:43XU030
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