KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.03.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825232
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,0932
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
18:057,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,1767
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05330,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,74
|Açılış
|: 330,46
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0627
|8,1031
|% 1,93
|
|Frank
|6,6599
|6,7000
|% 3,12
|
|Riyal
|1,6439
|1,6521
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,57
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|32,38
|32,38
|-12,89
|