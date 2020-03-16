KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.03.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828987
BIST
10:0791.235
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -4.370,39
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.822
10:076,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3565
En Düşük
6,2780
10:077,0876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0879
En Düşük
6,9931
10:07315,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,85
|Açılış
|: 315,24
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|5.165.096
|% 6,59
|
|MTRYO
|4,90
|10
|% 5,15
|
|HURGZ
|0,81
|226.905
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|151.356
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|THYAO
|8,50
|36.837.212
|% -7,00
|
|ASELS
|23,98
|33.145.364
|% -5,81
|
|GARAN
|8,48
|32.687.068
|% -5,88
|
|ECILC
|4,25
|18.729.073
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,08
|11.007.411
|% -5,88
|
|IHLGM
|0,89
|5.020.121
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,08
|11.007.411
|% -5,88
|
|IHLAS
|0,50
|2.531.455
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,14
|5.128.707
|% -5,00
|
|ECILC
|4,25
|18.729.073
|% 4,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8119
|7,8511
|% 0,83
|
|Frank
|6,6795
|6,7198
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6858
|1,6942
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|13,97
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,59
|14,63
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,05
|32,05
|-1,80
|
Seans Raporu
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-
10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5202, 88 kaybederek (% -4.49 ) 110, 646
-
10:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ECBYO, ECILC
-
10:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, HURGZ, DENGE
-
10:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN
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10:22XU100
Endeks 91, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 39 altında . İşlem hacmi 409.00 milyon TL de