KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.03.2020 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829551
BIST
12:1583.001
En Yüksek
|Değişim
|: -5,56%
|| -4.887,33
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.977
12:156,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4589
En Düşük
6,4177
12:157,1738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:15307,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -5,45
|Açılış
|: 307,98
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.853.691
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|FROTO
|50,85
|4.269.504
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|236.762
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.297.940
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|156.068
|% -10,00
|
|ASELS
|20,68
|363.677.354
|% -9,77
|
|THYAO
|7,60
|268.883.684
|% -7,65
|
|GARAN
|7,97
|232.896.124
|% -2,69
|
|YKBNK
|1,98
|93.178.900
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,79
|93.162.901
|% -3,02
|
|TSKB
|0,86
|46.718.440
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.285.230
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,98
|93.178.900
|% -2,46
|
|KARSN
|1,16
|42.301.083
|% -8,66
|
|THYAO
|7,60
|268.883.684
|% -7,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8569
|7,8963
|% -0,17
|
|Frank
|6,7500
|6,7907
|% -0,23
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.109
|25,59
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,37
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,19
|
|Gümüş.Ons
|12,27
|12,31
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29EGPRO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 369 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAA, KOZAL
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4080, 96 kaybederek (% -4.87 ) 79, 651
-
12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, MEMSA, DARDL, IZFAS, SAFKR, MEGAP, RODRG, BMELK, MEGAP, GRNYO