KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.03.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830593
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5031
En Düşük
6,4647
18:057,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1192
En Düşük
7,0471
18:05308,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,01
|Açılış
|: 308,80
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4644
|7,5018
|% -0,66
|
|Frank
|6,6938
|6,7341
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7277
|1,7364
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-10,70
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,94
|25,94
|1,06
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