KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.04.2020 07:09
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833705
BIST
11:2589.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -580,97
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:256,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0341
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6508
En Düşük
6,6108
11:257,2757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0183
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:25340,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,86
|Açılış
|: 340,63
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.221.864
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.475.382
|% 9,94
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,16
|5.647.849
|% -8,93
|
|QNBFB
|33,64
|250.709
|% -5,19
|
|INFO
|8,08
|181.751
|% -4,83
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,12
|195.219.747
|% -0,12
|
|PGSUS
|36,34
|187.628.654
|% 6,26
|
|THYAO
|8,99
|156.967.509
|% -0,88
|
|ASELS
|23,20
|136.638.780
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,94
|132.651.603
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,13
|106.994.472
|% 7,62
|
|ODAS
|1,41
|132.128.372
|% 3,68
|
|IHLAS
|0,55
|44.409.845
|% 7,84
|
|CEMAS
|0,79
|39.801.035
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,94
|132.651.603
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1754
|8,2164
|% -0,16
|
|Frank
|6,8483
|6,8896
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7601
|1,7690
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|16,96
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|25,10
|25,10
|-1,25
|
Seans Raporu
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