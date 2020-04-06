KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.04.2020 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834823
BIST
14:3391.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.744,12
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.339
En Düşük
90.631
14:336,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:337,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:33356,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 6,37
|Açılış
|: 356,94
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.460.437
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.740.471
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.746.909
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|496.056
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,94
|16.015.028
|% -7,04
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,65
|359.583.126
|% 1,46
|
|SASA
|9,16
|354.771.059
|% 8,79
|
|PETKM
|3,47
|322.425.487
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|264.075.069
|% 2,24
|
|ASELS
|23,62
|205.564.914
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,06
|112.136.674
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|322.425.487
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.460.437
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.334.770
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,54
|33.954.580
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3191
|8,3608
|% 0,98
|
|Frank
|6,9016
|6,9432
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|21,69
|
|Altın Gr.
|357
|358
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,60
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,22
|33,22
|-0,89
|
Seans Raporu
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