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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

14.04.2020 07:02
GÜNCEL HABERLER



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837666


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:5798.019
Değişim :  1,68% |  1.620,80
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Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
98.316 En Düşük
97.273
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,52 20.092.977 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
KLNMA 48,88 37.967.755 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
TAVHL 21,50 187.230.969 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5248 8,5675 % 1,02  
Frank 7,0413 7,0837 % 1,07  
Riyal 1,8024 1,8114 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 14,48  
Altın Gr. 377 378 4,60  
Cumhuriyet 2.414 2.473 29,50  
Tam 2.482 2.545 30,40  
Yarım 1.207 1.239 14,80  
Çeyrek 606 619 7,40  
Gümüş.Ons 15,62 15,66 0,24  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,06  
B. Petrol 31,16 31,16 -0,58  
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