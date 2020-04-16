KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.04.2020 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838465
BIST
12:5195.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 57,70
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:516,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
12:517,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:51383,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,03
|Açılış
|: 383,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.371
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.365.850
|% -9,93
|
|DOCO
|358,50
|63.904.531
|% -9,88
|
|PENGD
|3,74
|161.958.393
|% -9,44
|
|CLEBI
|78,60
|23.472.960
|% -8,76
|
|PGSUS
|51,30
|747.438.231
|% -7,48
|
|THYAO
|10,21
|547.366.548
|% -1,45
|
|ASELS
|26,64
|456.882.336
|% 0,76
|
|ECILC
|4,63
|431.757.497
|% 5,95
|
|MGROS
|29,84
|337.390.194
|% 3,40
|
|ECILC
|4,63
|431.757.497
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,01
|57.109.803
|% -0,98
|
|IHLAS
|0,58
|32.227.701
|% -4,92
|
|THYAO
|10,21
|547.366.548
|% -1,45
|
|IHEVA
|1,92
|98.945.387
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6102
|8,6534
|% -0,23
|
|Frank
|7,1254
|7,1684
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8363
|1,8455
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,54
|
|Altın Gr.
|383
|384
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.522
|17,80
|
|Tam
|2.530
|2.595
|18,30
|
|Yarım
|1.231
|1.263
|8,90
|
|Çeyrek
|617
|632
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,25
|28,25
|0,56
|