KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.04.2020 07:20
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840043
BIST
10:1098.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 465,33
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.715
En Düşük
98.310
10:106,9744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
10:107,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
10:10388,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,80
|Açılış
|: 388,39
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|2.406.170
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|67.099
|% 9,98
|
|KNFRT
|12,38
|17.394.033
|% 9,95
|
|PINSU
|5,88
|4.472.412
|% 9,91
|
|FORMT
|3,55
|946.380
|% 9,91
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|EMNIS
|2,33
|1.512
|% -6,05
|
|GARAN
|8,07
|51.156.024
|% 0,00
|
|SOKM
|11,28
|49.426.955
|% 6,11
|
|ASELS
|26,58
|44.362.932
|% -0,75
|
|THYAO
|10,30
|39.150.464
|% -0,68
|
|DEVA
|14,30
|38.609.427
|% 8,91
|
|TSKB
|1,01
|20.421.005
|% 2,02
|
|KARSN
|1,61
|23.764.871
|% 2,55
|
|GSRAY
|2,63
|27.298.134
|% 0,77
|
|GUSGR
|2,82
|27.342.510
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|8.227.054
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5660
|8,6089
|% 0,22
|
|Frank
|7,0972
|7,1399
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8489
|1,8581
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-0,91
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.547
|9,50
|
|Tam
|2.550
|2.613
|9,70
|
|Yarım
|1.242
|1.275
|4,70
|
|Çeyrek
|623
|638
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,72
|21,72
|0,39
|