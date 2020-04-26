KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.04.2020 18:21
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840199
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0610
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5634
En Düşük
7,4741
18:05387,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 387,07
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,66
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5927
|8,6358
|% 0,53
|
|Frank
|7,1308
|7,1737
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8488
|1,8581
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.730
|-3,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.539
|1,80
|
|Tam
|2.542
|2.605
|1,80
|
|Yarım
|1.239
|1.271
|0,80
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,89
|21,89
|0,56
|
Seans Raporu
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17:59KUTPO
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17:57
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