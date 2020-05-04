KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.05.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842114
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
0
En Düşük
0
18:057,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0332
En Düşük
6,9956
18:057,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7054
En Düşük
7,6644
18:05385,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,01
|Açılış
|: 385,53
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|8,41
|1.717.527
|% 4,14
|
|PSDTC
|8,41
|1.717.527
|% 4,14
|
|PSDTC
|8,41
|1.717.527
|% 4,14
|
|PSDTC
|8,41
|1.717.527
|% 4,14
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7330
|8,7768
|% 0,03
|
|Frank
|7,2687
|7,3124
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8650
|1,8743
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|3,51
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.524
|10,20
|
|Tam
|2.533
|2.586
|10,40
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|5,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|
Seans Raporu
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10:06RHEAG
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10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TUPRS, KCHOL