KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.05.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842891
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
0
En Düşük
0
18:057,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1039
En Düşük
7,0607
18:057,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6936
En Düşük
7,6497
18:05388,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,26
|Açılış
|: 388,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
389,43
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,92
|10.778.506
|% 0,00
|
|KERVT
|4,26
|73.301.461
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,88
|49.161.010
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,70
|20.058.548
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,92
|10.778.506
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% 0,00
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7972
|8,8413
|% 0,22
|
|Frank
|7,2616
|7,3053
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8839
|1,8933
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-1,76
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.542
|1,40
|
|Tam
|2.568
|2.608
|5,50
|
|Yarım
|1.253
|1.275
|2,60
|
|Çeyrek
|625
|638
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|31,03
|31,03
|0,06
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
-
17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem