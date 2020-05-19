KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.05.2020 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845786
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8642
18:057,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4959
18:05382,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,18
|Açılış
|: 382,49
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
381,22
BIST En Aktif Hisseler
|SNKRN
|2,95
|3.420.114
|% 0,00
|
|BERA
|3,75
|12.142.248
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,73
|39.267.376
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,16
|31.284.148
|% 0,00
|
|HUBVC
|23,34
|88.029.014
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,73
|39.267.376
|% 0,00
|
|HUBVC
|23,34
|88.029.014
|% 0,00
|
|AGHOL
|16,24
|18.472.557
|% 0,00
|
|MPARK
|16,35
|176.881.201
|% 0,00
|
|SMART
|9,95
|23.670.301
|% 0,00
|
|ARDYZ
|34,52
|63.767.938
|% 0,00
|
|NATEN
|18,67
|54.616.377
|% 0,00
|
|PAPIL
|15,28
|39.151.235
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|25.771.037
|% 0,00
|
|DERAS
|4,68
|14.663.987
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3938
|8,4359
|% 0,26
|
|Frank
|7,0398
|7,0822
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,55
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.503
|-8,10
|
|Tam
|2.529
|2.568
|-8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.255
|-4,10
|
|Çeyrek
|617
|628
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,01
|
|B. Petrol
|34,82
|34,82
|0,01
|
Seans Raporu
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