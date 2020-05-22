KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.05.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846402
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
18:057,4242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4165
18:05377,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 377,30
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
378,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2739
|8,3154
|% -0,03
|
|Frank
|6,9687
|7,0106
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,94
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.474
|-0,70
|
|Tam
|2.508
|2.538
|-0,70
|
|Yarım
|1.224
|1.241
|-0,30
|
|Çeyrek
|612
|621
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,85
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|-1,77
|