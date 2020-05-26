KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.05.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846780
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8195
En Düşük
6,7972
18:057,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4461
En Düşük
7,4072
18:05379,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
377,39
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3012
|8,3428
|% 0,32
|
|Frank
|6,9938
|7,0359
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8085
|1,8175
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,17
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.486
|11,30
|
|Tam
|2.522
|2.550
|11,60
|
|Yarım
|1.231
|1.247
|5,70
|
|Çeyrek
|615
|624
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,41
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,08
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|0,60
|