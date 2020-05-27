KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.05.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846809
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7722
En Düşük
6,6969
18:057,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4212
En Düşük
7,3528
18:05371,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,13
|Açılış
|: 371,69
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,19
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3151
|8,3568
|% 0,86
|
|Frank
|6,9723
|7,0143
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,33
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.441
|10,50
|
|Tam
|2.476
|2.504
|10,80
|
|Yarım
|1.208
|1.224
|5,20
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|-0,09
|