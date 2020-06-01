KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.06.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847921
BIST
11:27106.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.174,41
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
11:276,8166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8197
En Düşük
6,7931
11:277,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
11:27381,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,20
|Açılış
|: 381,44
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.608.868
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|79.518.809
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|65.470.730
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.387.054
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.415.824
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|859.913
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,80
|473.067.480
|% 1,59
|
|EKGYO
|1,56
|401.014.861
|% 6,12
|
|GARAN
|7,91
|397.627.711
|% 1,15
|
|GSRAY
|3,52
|352.367.791
|% 3,83
|
|TSPOR
|5,88
|248.015.981
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,56
|401.014.861
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,52
|352.367.791
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,35
|160.985.550
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,26
|75.347.449
|% 2,44
|
|TSKB
|1,13
|63.718.775
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4244
|8,4666
|% 0,34
|
|Frank
|7,0751
|7,1177
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|11,97
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|25,90
|
|Tam
|2.541
|2.569
|19,00
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,00
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,85
|37,85
|0,01
|