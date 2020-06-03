KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.06.2020 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848668
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7151
En Düşük
6,6727
18:057,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5274
En Düşük
7,4561
18:05372,89
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -8,04
|Açılış
|: 372,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
370,81
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3994
|8,4415
|% -0,94
|
|Frank
|6,9456
|6,9875
|% -1,58
|
|Riyal
|1,7829
|1,7918
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-2,31
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.457
|-52,20
|
|Tam
|2.488
|2.521
|-61,20
|
|Yarım
|1.214
|1.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,08
|40,08
|0,51
|