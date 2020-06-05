KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.06.2020 07:11
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849327
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7648
En Düşük
6,7351
18:057,6623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6817
En Düşük
7,6259
18:05371,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 371,48
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4888
|8,5313
|% 0,11
|
|Frank
|7,0316
|7,0739
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7924
|1,8014
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-2,53
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.442
|-5,40
|
|Tam
|2.481
|2.513
|-5,60
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-2,70
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,22
|