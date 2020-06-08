KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.06.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849756
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7742
En Düşük
6,7485
18:057,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
18:05367,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,95
|Açılış
|: 367,45
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
367,97
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5674
|8,6104
|% 0,27
|
|Frank
|6,9934
|7,0355
|% -0,11
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|5,66
|
|Altın Gr.
|367
|367
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.423
|-24,00
|
|Tam
|2.459
|2.501
|-17,40
|
|Yarım
|1.200
|1.215
|-13,90
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,86
|