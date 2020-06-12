KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.06.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850864
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8298
18:057,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7392
En Düşük
7,7036
18:05380,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 380,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,74
En Düşük
378,78
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% -0,25
|
|Frank
|7,2088
|7,2522
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8171
|1,8262
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,76
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.559
|22,00
|
|Tam
|2.528
|2.551
|-3,30
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,60
|
|Çeyrek
|617
|623
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|-0,57
|
Seans Raporu
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