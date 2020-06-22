KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.06.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852205
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8546
En Düşük
6,8364
18:057,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6820
En Düşük
7,6418
18:05385,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,92
|Açılış
|: 385,93
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|430.916
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 9,54
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% -2,63
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4580
|8,5005
|% 0,36
|
|Frank
|7,1709
|7,2141
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|9,05
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.522
|35,50
|
|Tam
|2.572
|2.586
|34,40
|
|Yarım
|1.253
|1.265
|17,80
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-0,04
|
Seans Raporu
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17:59
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