KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.06.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852743
BIST
11:16114.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,97
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:166,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8594
En Düşük
6,8491
11:167,7167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:16389,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 389,64
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,29
|79.510.627
|% 9,01
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,71
|128.936.945
|% 6,80
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|33.893.645
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,36
|476.864.509
|% -7,23
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,36
|476.864.509
|% -7,23
|
|HALKB
|6,35
|449.849.876
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,08
|426.847.844
|% -1,91
|
|GARAN
|8,23
|370.719.770
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|358.479.221
|% 1,77
|
|IEYHO
|0,90
|176.179.198
|% 1,12
|
|CEMAS
|1,51
|293.884.097
|% 5,59
|
|KRDMD
|3,08
|426.847.844
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,36
|476.864.509
|% -7,23
|
|EKGYO
|1,91
|185.513.862
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5206
|8,5633
|% 0,42
|
|Frank
|7,2065
|7,2499
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|5,48
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.542
|5,60
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,70
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,70
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,76
|
Seans Raporu
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11:30AYEN
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11:28XU030
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11:28
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11:27BAYRK
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