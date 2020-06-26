KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.06.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853026
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8569
En Düşük
6,8449
18:057,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6989
En Düşük
7,6816
18:05387,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,86
|Açılış
|: 387,93
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,52
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4949
|8,5375
|% 0,09
|
|Frank
|7,2013
|7,2446
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,41
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.535
|-5,50
|
|Tam
|2.587
|2.601
|-5,70
|
|Yarım
|1.257
|1.272
|-2,80
|
|Çeyrek
|628
|637
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|0,57
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
-
17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
-
17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem