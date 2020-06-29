KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.06.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853212
BIST
11:15114.606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -62,26
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:156,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8453
11:157,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:15389,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 389,91
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|144.867.078
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.061.857
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|42.779.411
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|3.830.149
|% 9,90
|
|ANELE
|4,89
|13.854.092
|% 9,89
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|ORGE
|6,60
|33.510.547
|% -5,31
|
|TSPOR
|7,77
|220.563.958
|% -4,78
|
|IHGZT
|4,23
|5.701.564
|% -4,73
|
|ODAS
|2,46
|574.261.900
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|302.000.760
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,77
|220.563.958
|% -4,78
|
|ISFIN
|4,16
|175.435.036
|% -0,24
|
|KARSN
|2,82
|174.170.919
|% 2,55
|
|ODAS
|2,46
|574.261.900
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|302.000.760
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,47
|135.684.865
|% 3,52
|
|KARSN
|2,82
|174.170.919
|% 2,55
|
|BJKAS
|2,75
|144.867.078
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4371
|8,4794
|% 0,05
|
|Frank
|7,2051
|7,2485
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,75
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.600
|-18,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|3,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|-0,82
|
Seans Raporu
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11:25XU100
Endeks 114, 767 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 3, 963.00 milyon TL de
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11:24ETYAT
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 745, 136 adet işlem
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11:22SAMAT
Yüzde 8.95 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 064, 396 adet işlem
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11:21SILVR
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 578, 804 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, PGSUS