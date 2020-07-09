KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.07.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858081
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8656
En Düşük
6,8526
18:057,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8123
En Düşük
7,7558
18:05399,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 399,58
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
399,78
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6383
|8,6816
|% 0,18
|
|Frank
|7,2949
|7,3389
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,37
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.678
|5,00
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,00
|