KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.07.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859606
BIST
11:17118.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 77,98
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:176,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:177,7874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:17397,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 397,54
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.928.290
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.502.613
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.467.777
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.739.853
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.508.020
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,35
|731.258.233
|% 3,52
|
|THYAO
|12,04
|317.580.615
|% 0,58
|
|GARAN
|7,97
|300.675.433
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|297.184.450
|% 0,34
|
|EREGL
|8,96
|269.933.515
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,35
|731.258.233
|% 3,52
|
|SKBNK
|1,69
|253.462.664
|% 2,42
|
|ODAS
|2,96
|297.184.450
|% 0,34
|
|ALBRK
|1,85
|162.259.711
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,40
|187.012.269
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5685
|8,6115
|% -0,19
|
|Frank
|7,2701
|7,3139
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-2,76
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|-0,20
|
|Tam
|2.664
|2.675
|-0,10
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-0,10
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,53
|