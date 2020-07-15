KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.07.2020 18:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860026
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8681
En Düşük
6,8503
18:057,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8645
En Düşük
7,8156
18:05399,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 399,25
|
|Önceki Kapanış
|: 399,40
|
400,71
En Düşük
397,89
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,93
|29.358.487
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,57
|59.177.301
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|400.619.237
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% 0,07
|
|Frank
|7,2307
|7,2743
|% -0,60
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|1,59
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|0,70
|
|Tam
|2.676
|2.688
|0,70
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|0,30
|
|Çeyrek
|651
|658
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|0,01
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|0,38
|