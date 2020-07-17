KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.07.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860161
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
0
En Düşük
0
18:056,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8608
En Düşük
6,8498
18:057,8148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
18:05396,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 396,74
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,10
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|MEGAP
|6,53
|4.166.236
|% 90,67
|
|EREGL
|8,98
|558.562.893
|% 3,90
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|303.804.856
|% 0,00
|
|YGYO
|0,99
|70.618.943
|% 0,00
|
|MGROS
|41,64
|72.142.411
|% 0,00
|
|USAK
|1,82
|72.971.648
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% 0,00
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 0,00
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% 0,00
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5798
|8,6228
|% -0,05
|
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|1,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,80
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,40
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,06
|