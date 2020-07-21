KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.07.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860602
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8491
18:057,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8359
18:05400,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,84
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6551
|8,6985
|% 0,74
|
|Frank
|7,2740
|7,3178
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|1,07
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.680
|2.693
|26,20
|
|Yarım
|1.301
|1.317
|12,80
|
|Çeyrek
|652
|660
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,28
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,46
|4,46
|0,07
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,06
|