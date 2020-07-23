KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.07.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861275
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
0
En Düşük
0
18:056,8495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
18:05413,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,74
|Açılış
|: 413,07
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,12
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|SANKO
|7,77
|2.310.289
|% 0,53
|
|TIRE
|6,63
|24.802.220
|% 0,00
|
|VESBE
|27,50
|6.260.265
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,71
|268.566.763
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,71
|268.566.763
|% 0,00
|
|TIRE
|6,63
|24.802.220
|% 0,00
|
|VESBE
|27,50
|6.260.265
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,56
|48.377.729
|% 0,00
|
|SODA
|7,18
|481.044.832
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,00
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 6,65
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% 0,00
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7022
|8,7459
|% 0,03
|
|Frank
|7,3528
|7,3971
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,67
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.681
|2.703
|5,60
|
|Tam
|2.762
|2.774
|5,70
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|2,80
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|0,13
|