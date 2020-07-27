KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.07.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861920
BIST
10:071.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:076,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:078,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:07425,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,11
|Açılış
|: 425,94
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|15,46
|38.743
|% 12,26
|
|KENT
|2.432,30
|8.910.842
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|787.842
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|30.844
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|2.646.315
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|GSDHO
|2,62
|95.077.928
|% 9,62
|
|EKGYO
|2,36
|61.858.992
|% 1,29
|
|ASELS
|35,10
|52.500.400
|% 0,06
|
|ITTFH
|4,49
|37.420.904
|% 1,35
|
|SISE
|6,45
|34.104.167
|% -0,15
|
|GSDHO
|2,62
|95.077.928
|% 9,62
|
|EKGYO
|2,36
|61.858.992
|% 1,29
|
|TSKB
|1,27
|11.805.028
|% 1,60
|
|ITTFH
|4,49
|37.420.904
|% 1,35
|
|IHLGM
|1,78
|13.071.589
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7552
|8,7991
|% 0,23
|
|Frank
|7,4359
|7,4807
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,32
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,95
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.797
|73,50
|
|Tam
|2.856
|2.877
|81,80
|
|Yarım
|1.386
|1.404
|36,90
|
|Çeyrek
|695
|703
|18,40
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 92 artarak (% 0.66 ) 1, 357
-
10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, USAS, GSDHO
-
10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ARTI, ISKUR
-
10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, GSDHO, ADANA
-
10:20XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 965.00 milyon TL de