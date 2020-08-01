KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
01.08.2020 10:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864343
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0109
En Düşük
6,9587
12:358,2338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,1923
12:35442,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,39
|Açılış
|: 443,29
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1024
|9,1481
|% -0,23
|
|Frank
|7,6023
|7,6481
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|18,55
|
|Altın Gr.
|443
|443
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.966
|16,60
|
|Tam
|3.001
|3.052
|17,10
|
|Yarım
|1.456
|1.488
|8,40
|
|Çeyrek
|731
|746
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,40
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,18
|
|B. Petrol
|43,65
|43,65
|0,40
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Seans Raporu
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