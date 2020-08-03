KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
03.08.2020 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864348
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9998
En Düşük
6,9606
12:358,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2584
En Düşük
8,1970
12:35442,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 442,48
|
|Önceki Kapanış
|: 443,42
|
446,08
En Düşük
441,26
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1109
|9,1566
|% 0,09
|
|Frank
|7,5699
|7,6155
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8539
|1,8631
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.902
|2.955
|5,90
|
|Tam
|2.990
|3.041
|6,10
|
|Yarım
|1.451
|1.482
|3,00
|
|Çeyrek
|728
|743
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,32
|
Seans Raporu
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-
12:00
SILVR, POLTK, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
NIBAS, DARDL, EPLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:45
TSGYO, PKENT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:45
DARDL, ISATR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:30
UZERB, RTALB, DERAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında