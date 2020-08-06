KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.08.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865556
BIST
10:171.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:177,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:178,4718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4718
En Düşük
8,3315
10:17467,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,15
|Açılış
|: 467,94
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|15.482.286
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.087.567
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|495.706
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|184.098.065
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,09
|167.383.039
|% 3,28
|
|SISE
|6,18
|141.593.522
|% -0,96
|
|GARAN
|6,77
|87.349.933
|% -0,15
|
|ASELS
|16,92
|54.870.331
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,10
|184.098.065
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,09
|167.383.039
|% 3,28
|
|SISE
|6,18
|141.593.522
|% -0,96
|
|ODAS
|2,38
|38.466.838
|% 1,71
|
|KRDMD
|2,85
|39.276.543
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3100
|9,3567
|% 1,05
|
|Frank
|7,7746
|7,8214
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8851
|1,8945
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.161
|3.231
|47,10
|
|Yarım
|1.534
|1.573
|18,30
|
|Çeyrek
|770
|787
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|