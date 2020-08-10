KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.08.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867024
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.062
En Düşük
985
18:057,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3665
En Düşük
7,2423
18:058,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1110
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05475,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,34
|Açılış
|: 476,15
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5021
|9,5497
|% 0,16
|
|Frank
|7,9523
|8,0002
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9386
|1,9484
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-5,01
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,60
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
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17:59XU100
Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem