KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.08.2020 07:12
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869265
BIST
14:221.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:227,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
14:228,7673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0534
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:22464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,08
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:22
|HUBVC
|16,94
|65.455.286
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.165.158
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.320.748
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.731.496
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.979.214
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|968.405
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|RTALB
|51,40
|507.543.018
|% 8,67
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|ASELS
|17,51
|388.727.663
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|222.279.518
|% 2,42
|
|PETKM
|3,78
|351.854.198
|% 4,71
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3933
|7,3964
|% 0,53
|
|Euro
|8,7583
|8,7673
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% 0,46
|
|Frank
|8,0997
|8,1485
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,51
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|