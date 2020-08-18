KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.08.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869584
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
0
En Düşük
0
18:057,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
18:058,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
18:05476,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 476,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,55
|39.444.346
|% 54,22
|
|SARKY
|7,00
|7.453.517
|% 50,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,58
|469.922.413
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|SELGD
|3,60
|802.436
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% 0,00
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3971
|7,4004
|% 0,23
|
|Euro
|8,7932
|8,8044
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7028
|9,7515
|% 0,69
|
|Frank
|8,1456
|8,1946
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|17,38
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,17
|