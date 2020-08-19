KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.08.2020 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869859
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3440
18:058,7840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7686
18:05471,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,29
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,59
|7.552.069
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3520
|7,3577
|% -0,21
|
|Euro
|8,7758
|8,7840
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,7344
|9,7832
|% 0,07
|
|Frank
|8,1239
|8,1729
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-14,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|