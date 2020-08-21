KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
21.08.2020 09:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870525
BIST
10:251.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:257,2482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:258,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0746
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:25451,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,77
|Açılış
|: 451,19
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:25
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|TLMAN
|18,73
|11.743.015
|% 7,52
|
|TGSAS
|7,84
|3.617.698
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|3.619
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,70
|641.447.781
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,99
|167.144.006
|% 5,13
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|GARAN
|7,21
|140.857.174
|% 0,98
|
|PETKM
|4,90
|738.262.926
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,57
|114.318.988
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,09
|160.764.841
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|95.854.599
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,61
|55.990.060
|% 1,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2445
|7,2482
|% -0,68
|
|Euro
|8,5777
|8,5840
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,5408
|9,5887
|% -0,78
|
|Frank
|7,9275
|7,9752
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9236
|1,9332
|% -0,86
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,39
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-6,23
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,07
|