KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.08.2020 07:10
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870785
BIST
12:561.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:567,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:568,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0842
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:56461,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,60
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EMKEL
|3,30
|8.652.592
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.009.904
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|DZGYO
|3,28
|3.319.806
|% -6,29
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,16
|1.399.304.105
|% -0,72
|
|TUPRS
|85,05
|666.493.775
|% 2,59
|
|GUSGR
|6,36
|427.626.863
|% 5,47
|
|ZOREN
|2,62
|333.897.236
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|290.412.585
|% 0,51
|
|PETKM
|4,16
|1.399.304.105
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,96
|290.412.585
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|333.897.236
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|254.712.297
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,05
|247.432.466
|% 0,33
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3647
|7,3667
|% 0,42
|
|Euro
|8,7166
|8,7231
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,6350
|9,6833
|% 0,63
|
|Frank
|8,0694
|8,1180
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|