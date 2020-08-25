KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.08.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870974
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
0
En Düşük
0
18:057,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3876
En Düşük
7,3558
18:058,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7234
En Düşük
8,6716
18:05458,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,08
|Açılış
|: 458,91
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
459,80
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|3,95
|919.103
|% 53,76
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|KORDS
|11,14
|8.438.030
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|38.824.528
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,67
|4.385.098
|% 0,00
|
|ASUZU
|14,05
|36.849.878
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3876
|% 0,14
|
|Euro
|8,7148
|8,7220
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,6309
|9,6792
|% 0,19
|
|Frank
|8,0625
|8,1111
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|4,45
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|45,72
|45,72
|0,08
|