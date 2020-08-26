KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.08.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871179
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
18:058,7368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
18:05456,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,93
|Açılış
|: 456,51
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 184,97
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|ECZYT
|14,20
|24.016.460
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,54
|7.936.554
|% 0,00
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3990
|% 0,12
|
|Euro
|8,7331
|8,7368
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6987
|9,7474
|% 0,03
|
|Frank
|8,0999
|8,1487
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,36
|46,36
|0,07
|