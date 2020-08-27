KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.08.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871341
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
0
En Düşük
0
18:057,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3512
18:058,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
18:05462,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,02
|Açılış
|: 462,34
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,78
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3682
|% 0,08
|
|Euro
|8,7085
|8,7348
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6950
|9,7436
|% -0,01
|
|Frank
|8,0754
|8,1240
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-12,47
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,14
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|46,23
|46,23
|0,07
|