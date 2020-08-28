KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.08.2020 07:07
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871499
BIST
10:011.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.111
10:017,3504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
10:018,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:01459,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,74
|Açılış
|: 459,62
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,12
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ETILR
|2,15
|160.164
|% 20,30
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|1.082.019
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|4.815.419
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|TACTR
|4,71
|43.949
|% -3,48
|
|ORMA
|9,48
|29.303
|% -3,36
|
|KRDMD
|3,02
|16.357.570
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,71
|13.802.209
|% 0,74
|
|TSPOR
|4,96
|8.443.651
|% 2,06
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|EKGYO
|1,88
|8.161.324
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,02
|16.357.570
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,71
|13.802.209
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,88
|8.161.324
|% 0,53
|
|PETKM
|4,11
|7.567.418
|% 0,49
|
|TSKB
|1,12
|1.920.913
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3440
|7,3486
|% -0,12
|
|Euro
|8,7316
|8,7400
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7138
|9,7625
|% 0,45
|
|Frank
|8,0799
|8,1286
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|17,80
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,44
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 8 artarak (% 0.30 ) 1, 259
-
10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, USAS, ADNAC
-
10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ETILR, BLCYT, ECBYO
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RALYH, PKENT
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, ADANA, BOLUC