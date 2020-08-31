KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
31.08.2020 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871700
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
0
En Düşük
0
18:057,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|73,30
|4.770.795
|% 3,33
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KCHOL
|15,46
|169.561.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% 0,00
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3340
|7,3362
|% 0,04
|
|Euro
|8,7280
|8,7482
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,7514
|9,8003
|% -0,11
|
|Frank
|8,0839
|8,1326
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,06
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,12
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem