KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.09.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873866
BIST
10:121.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:127,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4694
En Düşük
7,4364
10:128,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8257
En Düşük
8,7918
10:12463,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|9.294.108
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|41.131.433
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|1.996.213
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|CRDFA
|5,83
|3.291.047
|% -9,89
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|FENER
|44,12
|105.778.415
|% 8,35
|
|TSPOR
|6,26
|77.512.364
|% 5,74
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|THYAO
|10,82
|56.670.843
|% 0,56
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|EKGYO
|1,84
|31.584.440
|% 1,10
|
|YGYO
|0,94
|14.905.609
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,91
|14.088.704
|% -1,09
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4655
|7,4683
|% 0,19
|
|Euro
|8,8149
|8,8202
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7782
|9,8273
|% -0,03
|
|Frank
|8,0980
|8,1468
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9841
|1,9941
|% 0,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|1,45
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,13
|
Seans Raporu
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