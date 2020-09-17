KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.09.2020 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875346
BIST
11:181.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:187,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:188,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9120
En Düşük
8,8040
11:18470,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,09
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|270.980.871
|% -1,26
|
|AVOD
|4,36
|258.863.676
|% 7,92
|
|RTALB
|52,90
|172.877.218
|% 3,32
|
|PETKM
|4,33
|158.319.101
|% -0,46
|
|SISE
|6,39
|152.970.171
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|100.398.190
|% -1,83
|
|KRDMD
|3,13
|270.980.871
|% -1,26
|
|AVOD
|4,36
|258.863.676
|% 7,92
|
|DOHOL
|2,25
|103.112.302
|% 1,81
|
|TSKB
|1,07
|49.529.043
|% -1,83
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5376
|7,5401
|% 0,48
|
|Euro
|8,9074
|8,9124
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7267
|9,7755
|% 0,21
|
|Frank
|8,2379
|8,2875
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0038
|2,0138
|% 0,41
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,22
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 2 kaybederek (% -0.34 ) 1, 232
-
11:29XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 3, 301.00 milyon TL de
-
11:29LKMNH
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 521 adet işlem
-
11:28TUCLK
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 799, 895 adet işlem
-
11:27NIBAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 978 adet işlem